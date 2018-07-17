Microsoft’un güncellediği Skype 8.0 ile birlikte uygulamanın masaüstü dizaynı büyük ölçüde değişiyor ve önemli özellikler ekleniyor. Ayrıca uygulama piyasaya çıktıktan 15 yıl sonra aramaları kaydetme özelliğine de kavuşuyor. Artık Windows, iOS, Android ve hatta Linux platformları farketmeksizin aramaları kaydedebileceksiniz

Skype 8.0, yeni masaüstü dizaynı ile birlikte kullanıcılara ücretsiz olarak HD görüntü kalitesi sunuyor ve 24 kişiye kadar ekran paylaşımını izin veriyor. Aynı zamanda 300 MB’lık bir fotoğraf, video veya dodyayı paylaşma imkanınız var. Yeni sürümle birlikte dosyayı sadece sürüklemek yeterli oluyor.

Yeni sürümle birlikte yazışma ekranına da bazı yenilikler eklenmiş. Artık diğer chat uygulamalarındaki gibi ‘@isim’ yoluyla başka birinden bahsedebiliyorsunuz ve sohbet sırasında paylaşılan tüm dosyalara ev sahipliği yapan bir medya galerisi de sizi bekliyor. Şu anda eski sürüm durumunda olan Skype 7.0 ise 1 Eylül’a kadar hizmet verecek.