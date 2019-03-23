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SkyPixel 2018'in en iyi drone fotoğraflarını seçti

Giriş: 23.03.2019 - 15:09 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Drone fotoğrafçılığı sitesi SkyPixel, 2018'in en iyi drone fotoğrafları yarışmasında kazananları açıkladı. Yarışmada kazanan fotoğraf, Deryk Baumgartner'in deklanşöründen çıkan "Mont Saint Michel" karesi oldu. Yarışmaya ilk kez katılan Alman fotoğrafçı, Fransa'nın Normandiya bölgesinde çektiği kareyle büyük ödüle layık görüldü

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    SkyPixel adlı internet sitesi her yıl, drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafı bulmak için yarışma düzenliyor.  Fotoğrafçılık sitesi, 2018'in en iyi drone fotoğrafları yarışmasında kazananları açıkladı.

    Halkın Seçimi Ödülü: Sebastianmzh

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    2018 yılında bu ödül Deryk Baumgartner'e gitti. Deryk bu ödülü, Fransa'nın Normandiya bölgesinde bulunan Saint Michael Dağı fotoğrafıyla kazandı. İşte 2018'in en iyi drone fotoğraflarından bazıları...

    Büyük Ödül: Deryk Baumgärtner

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    ' Eğlence' kategorisi üçüncüsü: 邱 会宁

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    ' Eğlence' kategorisi birincisi: Khánh Phan

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    Mimari kategori ikincisi: Witold Ziomek

  • 6SkyPixel 2018'in en iyi drone fotoğraflarını seçti
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    Halkın Seçimi Ödülü: Ristenko Segiy

  • 7SkyPixel 2018'in en iyi drone fotoğraflarını seçti
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    Halkın Seçimi Ödülü: Michal Sadowski

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    Halkın Seçimi Ödülü: Dawood

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    Yarışmaya aday fotoğrafçı: Agon Nimani

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    ' Eğlence' kategorisi ikincisi: TuấnNguyễn

     

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    Doğa kategorisi birincisi: Martin Sanchez

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    Halkın Seçimi Ödülü: Mauro Pagliai

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    Yarışmaya aday fotoğrafçı: Baltskars

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    Yarışmaya aday fotoğrafçı: Mathis Dumas

     

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    Mimari kategori birincisi: Panvelvet

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    Yarışmaya aday fotoğrafçı: Andrea Giumelli

  • 17SkyPixel 2018'in en iyi drone fotoğraflarını seçti
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    Halkın Seçimi Ödülü: 圆猪笔

     

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    Spor kategorisi birincisi: Trung Pham

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    Mimari kategori üçüncüsü: 日照新葡京 吖震

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    Halkın Seçimi Ödülü: 至所未知" 李珩

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    Doğa kategorisi üçüncüsü: 足迹" 王 汉冰

     

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    Halkın Seçimi Ödülü: Alan Blakely

     

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    Spor kategorisi ikincisi: oberschneider.com

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    Yarışmaya aday fotoğrafçı: Petra Leary

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    Spor kategorisi üçüncüsü: Taavi Purtsak

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