Slavia Prague - MFK Karvina düellosu

Slavia Prague ve MFK Karvina, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Ev sahibi Slavia Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. MFK Karvina, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 359. İddaa'da Slavia Prague kazanır 1.10, berabere biter 5.50, MFK Karvina kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Slavia Prague önceki hafta Teplice mücadelesinde 0-3 kazandı.

MFK Karvina ise Vysocina Jihlava maçında 0-2 kazandı.

MFK Karvina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. MFK Karvina, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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