Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi İsrail, Filistinliler'in kampını hedef aldı: 40 ölü

        İsrail, Filistinliler'in kampını hedef aldı: 40 ölü

        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun UAD kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı hedef aldığı saldırıda 40 Filistinli öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:54 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Filistinliler'in kampını hedef aldı: 40 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

        Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: AP

        Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

        Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.

        Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!