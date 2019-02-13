Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu Slimani, 67 gün sonra gol attı.

Performansıyla çok eleştirilen Slimani, Zenit karşısında sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer gol atan Slimani, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını ise 3'e yükseltti.

KADIKÖY'DE KALE KAPALI!

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı 4. maçında da gol yemedi. Gruplarda Spartak Trnava ve Anderlecht'i 2-0'la geçen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'le de 0-0 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Zenit karşısında da iç sahada kalesini gole kapatmayı başardı.