Fenerbahçe, Avrupa'da bir başka... Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Zenit'i 1-0 yendi... Kadıköy'de oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü; 21. dakikada Slimani kaydetti. 43. dakikada Robert Mak'ın penaltısını kurtaran Harun Tekin kalesinde devleşti! Özellikle ilk yarıda bu sezonun en iyi oyununu oynayan ve yüzde 70'e yüzde 30 topla oynama oranı yakalayan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi istediği sonucu aldı...

ÖNEMLİ DAKİKALAR

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKELİ ATAKLAR

18. dakikada Slimani'nin indirdiği topla ceza yayı sol çaprazına kadar gelen Moses'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direk dibinden kornere çıktı.

20. dakikada Valbuena ile verkaçlar sonucunda altıpasın sağında topla buluşan Isla'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak Rakitskiy'e çarparak kornere gitti.

SLİMANİ SAHNEYE ÇIKTI

21. dakikada Fenerbahçe, Slimani'nin attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Valbuena ile sağdan kullanılan köşe vuruşunda, Sadık'tan seken top altıpasta Slimani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Cezayirli yıldız, tam 67 gün sonra gol sevinci yaşadı.

24. dakikada Isla'nın pasıyla yay üzerinde topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sağına çekerek yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lunev meşin yuvarlağı son anda çeldi. 27. dakikada ise Moses ile verkaç yapan Eljif Elmas'ın yay üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere tokatladı.

PENALTI CANAVARI HARUN TEKİN!

43. dakikada gelişen Zenit atağında, altıpasın sağında topu kontrol eden Driussi, Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun'un çeldiği top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Harun topu kontrol etti... 50 gün sonra formasına kavuşan Harun, 11. penaltısını kurtardı.

57. dakikada Valbuena'nın pasıyla sağda topla buluşan Isla, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası dışında bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine yerden vuruşunda, top kalecide kaldı.

60. dakikada Isla ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Valbuena'nın sol ayağıyla plase vuruşunda, kaleci topu kontrol etti.

63. dakikada Mak'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Slimani'den seken top arkada Rakitskiy'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yerden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

FENERBAHÇE: 1 - ZENİT: 0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli (Fransa)

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Sadık Çiftpınar, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas (Dk. 72 Ayew), Moses (Dk. 84 Alper Potuk), Valbuena (Dk. 90+2 Neustaedter), Slimani

ZENİT: Lunev, Anyukov, Rakitskiy, Ivanovic, Nabiullin (Dk. 61 Smolnikov), Kranevitter, Barrios, Hernani, Driussi (Dk. 74 Azmoun), Mak (Dk. 85 Marchisio), Dzyuba

GOL: Dk. 21 Slimani (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 5 Rakitskiy, Dk. 40 Anyukov, Dk. 68 Mak (Zenit), Dk. 14 Isla, Dk. 31 Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)

Öte yandan Fenerbahçe'de Şilili futbolcu Mauricio Isla, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 3. kez sarı kart gören Isla, rövanş maçında forma giyemeyecek.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Zenit karşısında, ilk 11'inde 8 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, Spor Toto Süper Lig'de oynadıklar İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 5'i zorunlu 8 ismi değiştirdi.

UEFA listesinde bulunmayan Serdar Aziz, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Roberto Soldado kadroda yer almazken, Volkan Demirel, Roman Neustaedter ve Andre Ayew yedek bekledi. Tolgay Arslan da sakatlığı nedeniyle sona anda kadrodan çıkarıldı.

Bu isimlerin yerine Yanal, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Mehmet Topal, Victor Moses, İslam Slimani ve Eljif Elmas'ı oynattı.

SLİMANİ İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Cezayirli santrfor Slimani, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Ocak'ta Ümraniyespor karşısında oynayan Slimani, Spor Toto Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında forma şansı bulamamıştı.

Performansıyla eleştirilen Slimani'ye Fenerbahçeli taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar, karşılaşmadan önce tribüne çağırdığı Cezayirli golcüye moral verdi.

SADIK'IN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı. Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa maçı deneyimini sarı-lacivertli formayla yaşadı.

HARUN FORMAYI ALDI

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, sakatlığını atlattı ve 50 gün sonra formasına kavuştu.

Son maçını 24 Aralık'ta Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor karşısında oynayan Harun, Avrupa arenasında formayı Volkan Demirel'den aldı.

MOSES İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi Victor Moses, ilk defa 11'de şans buldu.

Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü.

Öte yandan Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen listede yer almayan ancak UEFA listesinde bulunan Yassine Benzia, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

YANAL 9 İSMİ KULLANAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu Zenit maçında kullanamadı.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilemedi.

Ayrıca TFF'ye bildirilen listede de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesine alınmadı.

ERSUN YANAL 5,5 YIL SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa kupası maçına çıktı.

Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.

Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.

ZENİT 2 AY SONRA RESMİ MAÇA ÇIKTI

Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta oynamıştı.

Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ve Shakhtar Donetsk'ten alınan Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Sardar Azmoun yedekler arasında şans bekledi.

SKRTEL VE NETO ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel ile Zenitli oyuncu Luis Neto, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2008 yılları arasında Zenit'te forma giymişti. Maça yedekler arasında başlayan Neto ise geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı. Neto, karşılaşmadan önce eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

DEMİRÖREN VE NAMOĞLU'NA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve istifa edeceğine yönelik medyaya haberleri yansıyan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'na tepki gösterdi.

Maçtan önce taraftarlar, Demirören ve Namoğlu aleyhine tezahüratlar yaptı. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. Rus ekibinin yaklaşık 500 taraftarı da deplasman tribününden takımlarına destek oldu.

27 YABANCI GAZETECİ

Karşılaşmayı 27 yabancı basın mensubu takip etti. Fenerbahçe-Zenit maçında görevli olarak Rusya'dan 25, Hollanda ve Yunanistan'dan ise birer gazeteci izledi.