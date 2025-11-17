Habertürk
        Soba gazı yine can aldı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da soba gazı faciası yaşandı. Kentte evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 64 yaşındaki Hacı Özpolat hayatını kaybetti, eşi Safiye Özpolat ise ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:29
        Şanlıurfa'da, evlerinde yaktıkları sobadan sızan dumandan zehirlenen 64 yaşındaki Hacı Özpolat hayatını kaybetti. 65 yaşındaki eşi Safiye Özpolat ise ağır yaralandı.

        SOBA DUMANINDAN ZEHİRLENDİLER

        DHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Hacı Özpolat ile eşi Safiye Özpolat, evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi.

        YAKINLARI HABER ALAMADILAR

        Özpolat çiftinden haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip eve girdiklerinde, ikisini de odada baygın halde buldu. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı ve Safiye Özpolat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hacı Özpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa’daki hastaneye sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

