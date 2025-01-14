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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 15 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 15 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Çarşamba gününden itibaren ŞOK markette gıdadan tekstil ürünlerine bebek ürünlerinden temizlik malzemelerine varıncaya kadar pek çok indirim var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:09
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        Yeni haftanın ŞOK aktüel indirimli kataloğu açıklandı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak olan vatandaşlar ŞOK kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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