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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Şubat- 4 Mart: Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi indirimler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Şubat- 4 Mart: Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi indirimler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler listesi belli oldu. Valiz çeşitleri, servis tabağı, çay makinesi, davlumbaz, kesim matı indirimde olacak. 19 Şubat'ta başlayacak olan ŞOK indirimleri 4 Mart tarihine kadar sürecek. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:27
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        ŞOK 19 Şubat- 4 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta beyaz eşya, teknoloji ürünleri, elektrikli ev aletleri, mutfak dolapları, ev eşyaları, züccaciye ürünleri ve giyim grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

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        19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

        Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 50 TL

        Kırmızı Mercimek 38,50 TL

        Nohut 44,90 TL

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        Kuru Fasulye 52,90 TL

        Tunus Hurma 300 g 34,90 TL

        Mazafati Hurma 400 g 49,90 TL

        Sukkari Hurma 500 g 84,90 TL

        Lipton Doğu Karadeniz Çay 1000 g 175 TL

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