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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK indirimlerinde neler var, hangi ürünler indirimli?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK indirimlerinde neler var, hangi ürünler indirimli?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. ŞOK 5-8 Nisan tarihinde oyuncak ürünleri indirimde olacak. Yarış arabası 250 TL, Gokidy sök-tak dinozorlar 50 TL, Hot Wheels şehir temalı fırlatma seti 200 TL, aslan figürlü sprey tabanca 200 TL'den satışa çıkıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri

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        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:25
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        ŞOK indirimli ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden avantajlı fiyatlarla temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde büyük fırsatlar müşterileri bekliyor. Peki ŞOK indirimlerinde neler var, hangi ürünler indirimli?

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