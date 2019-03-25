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"ŞOK'ta bu haftanın fırsatları neler? " sorusu haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyenler kişiler tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta gıda kategorisinden elektrikli ürünler kategorisine kadar birçok fırsat ürünü var. Ayrıca tencere tava setinin yanında birçok mutfak eşyası da bu haftanın fırsatları içerisinde yer alıyor. İşte, bu haftanın ŞOK fırsat ürünleri...