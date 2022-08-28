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Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

Arjantin'de 12 yıl hapis istemiyle yargılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri düzenlendi. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

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  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Arjantin'de 12 yıl hapis istemiyle yargılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri düzenlendi.

     

     
  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerin merkezi Fernandez de Kirchner'in başkent Buenos Aires'in Recoleta Mahallesindeki evinin önü oldu.

     

     
  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Göstericiler, eski Cumhurbaşkanı'na destek için öğlen saatlerinden itibaren evinin çevresindeki sokakları doldurmaya başladı.

     

     
  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Fernandez de Kirchner'ın destekçilerinin, polisin evin yakınına kurduğu demir çitleri devirmesiyle polisle göstericiler arbede yaşandı.

     

     
  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Güvenlik güçleri, göstericilere biber gazıyla ve su sıkarak müdahale etti.

     

     
  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Kısa süren çatışmanın ardından polisin koyduğu demir çitler kaldırıldı ve güvenlik güçleri geri çekildi.

     

     
  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Hükümete yakın kesimler, çıkan arbede dolayısıyla Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta'yı eleştirdi.

     

     
  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından, "Vatandaşların kendilerini özgür ve demokratikçe ifade ettikleri kitlesel bir gösteri karşısında Şehir Hükümeti'nin yol açtığı kurumsal şiddeti en güçlü şekilde reddediyorum." ifadesini kullandı.

     

     
  • Sokaklar karıştı: Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri

    Fernandez de Kirchner muhalifi Larreta, demir çitlerin günlerdir devam eden gösterileri nedeniyle rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine koyulduğunu açıklamıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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