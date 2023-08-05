"Sol yerine sağ ayağımdan ameliyat ettiler"

Yanlış ayağının ameliyat edildiğini iddia eden Murat Oktar, "Geçtiğimiz sene Eylül ayında operasyon geçirdim. Doku uyuşmazlığı diye biliyorum. Doktor tabiriyle 'Os Trigonum Sendromu' deniyor. 1.5 sene sonunda benim ameliyat edilmem gerektiğini söylediler. 2022 Eylül ayında beni ameliyat için aradılar. Gittik yatışımızı gerçekleştirdik. Sol ayağımdaki rahatsızlığımı ben orada belirttim. Sabah ameliyat yapacak olan doktor ayağımı işaretledi. Mürekkeple boyadı. Ameliyat sırasında bana yine sordular. Ben de söyledim. Önce lokal anestezi yapılacaktı. Daha sonra tam anestezi yapmaya karar verdiler. Ben de tamam dedim. Ameliyat sonrası ben odaya geldiğimde narkozun etkisiyle acaba yanlış mı düşünüyorum, sağ ayağımda çok şiddetli bir ağrı var. Eşim yanımdaydı. Dönüp ona sordum. 'Sağ ayağımda şiddetli bir ağrı var, acaba ayakları mı karıştırıyorum' dedim. Eşim dedi ki 'yok sağ ayağın sargılı.' Annem de yanımda olduğu için sessiz bir şekilde 'Gidip doktoru çağır, bir yanlışlık var' dedim" dedi.

"YÜRÜMEDE, KOŞMADA ZORLUK YAŞIYORUM"

Oktar, "Doktor odaya geldiğinde, doktorun ifadesinden, suratından belliydi. Annem fenalaştı. 'Nasıl böyle bir şey yaparsınız? diye kötü oldu. Ben sakin kalmaya çalıştım. Doktor yanıma geldiğinde sözlü beyanda bulundu. 'Hatamızın farkındayız. Nasıl oldu bilmiyorum. Hastane ameliyat ekibi dedi ki 'Buyurun bu ayak. Ben hazır ayağa girdim' dedi. 'Hiç mi kontrol etmediniz?' dedim. 'Ben sol ayak mı sağ yak mı bakmadan, kontrol etmeden direkt ameliyata girdim' dedi.

Orada hiç rahatsızlığım olmayan, raporlama, görüntüleme olmayan bir ayağımdan ameliyat edildim. 'Hemen sol ayağınızı da ameliyat edelim' dedi. Ben orada psikolojik olarak çökmüştüm. Artık güvenemeyeceğimi düşündüm. İster istemez çekindim. Taburcu olacağımı ve şikayetçi olacağımı söyledim. 'Tabii en doğal hakkınız' dedi. Doktor bana 'Şikayetçi olmak en doğal hakkınız ama kariyerimi de göz önünde bulundurun' dedi. İki sene sonra olacağın ameliyatı şimdi oldun. Daha ne istiyorsun' dedi. Bunlar beni üzdü. Bundan sonra da işimden geri kalmaya başladım. Ayakkabı sektöründe çalışıyordum. Sürekli ayaktaydım. Bu beni etkiledi. Spor yapıyordum, spor yapamaz hale geldim. Arkadaşlarımla halı sahaya gidiyordum. Gidememeye başladım. Ayağıma kramplar giriyor. Şu anda da işimden geri kalıyorum. Tekstil sektöründeyim. Yürümede, koşmada zorluk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"MAĞDURUZ"

Oktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fizik tedaviye başladım. Maalesef olmadı. Burada kabul edilebilir bir durum yok. Bir hata var. Şu an mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Oktar'ın avukatı Serdar Tokdemir ise, "Doktorun yanlış ameliyatından kaynaklı suç duyurusunda bulunduk. İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduk. 11 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Savcılık Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Birkaç gün önce soruşturma izni verildi. Süreci takip edeceğiz. Kuvvetle muhtemel bir iddianame düzenlenecektir" ifadesini kullandı.

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