Sollentuna United - Akropolis IF karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Sollentuna United ile Akropolis IF, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 30 puanlı Sollentuna United 5. sırada bulunuyor, Akropolis IF 30 puana sahip ve 6. sırada. Sollentuna United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Akropolis IF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 333 kodlu maçı oynayanlar; Sollentuna United galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Akropolis IF galibiyet oranı 0.00.

Sollentuna United son hafta oynanan Akropolis IF maçında 2-1 kazandı.

Akropolis IF ise Sollentuna United maçında 2-1 yenildi.

Sollentuna United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sollentuna United, kendi sahasında 11 gol attı, 11 gol yedi.

Akropolis IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Akropolis IF, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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