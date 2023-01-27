0 km araç satışlarına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Eylül ayından bu yana satılan 260 bin 0 km araca yönelik inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre bu kapsamda 13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi.

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi mercek altına alındı.

Ayrıca inceleme kapsamında sadece satıcılara değil, alıcılara da ulaşılarak araçlar ve aksesuarları için elden ödeme yapıp yapmadıkları soruldu.

Liste fiyatı üzerinde talep edilen ücretlerin 'vergi kaçakçılığı' olarak değerlendirileceği kaydedilirken, inceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilmesi halinde söz konusu bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.