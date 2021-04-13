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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: '#12 Nisan' rezaletinde iğrenç savunma! - Haberler
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Son dakika haberler... Sosyal medyada '#12 Nisan' etiketiyle paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul'da sosyal medyada, "12 Nisan" etiketiyle kadınlar aleyhine olumsuz paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, adliyeden serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde ise "Şaka amaçlı paylaşım yaptığını" iddia etti

Son dakika: '#12 Nisan' rezaletinde iğrenç savunma! - Haberler
'#12 Nisan' rezaletinde iğrenç savunma!
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, 12 Nisan etiketiyle olumsuz paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre ekiplerin yaptığı çalışmada, paylaşımda bulunan 2 şüpheli tespit edildi.

DİĞER ŞÜPHELİ KOVİD-19 KARANTİNASINDAN ÇIKTI

Sarıyer'de ikamet ettiği belirlenen yaşı küçük G. H. gözaltına alındı. Diğer şüpheli hakkında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılamadı.

"Şaka amaçlı paylaşım yaptığını" iddia eden G. H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

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