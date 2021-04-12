Sosyal medyada #12Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial uyandırdı.

Kan donduran paylaşımlarda 12 Nisan’ı sözde tecavüz günü ilan eden kullanıcıların tespiti için kısa sürede çalışma başlatıldı. Habertürk’ten Emrah Doğru’nun emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre paylaşımların arkasında yaşları 18’den küçük olduğu belirlenen 3 kişi var. Bu kişilerin gözaltına alınması ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Söz konusu paylaşımların ardından ‘tecavüzün mizahı olmaz’ başlığıyla bir kampanya da başlatılırken Twitter’da şu tepkiler dile getirildi:

- Dışarı çıktığımda cesur değil özgür olmak istiyorum

- Türkiye’de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay.

- Yalnızca başarılarımla gündeme gelmek istiyorum. Gördüğüm şiddetle ya da öldürülüş şeklimle değil!

- Pınar Gültekin'i biliyor musunuz?

Cansız bedeni yakılmış,üzerine beton dökülmüş ve toprağa gömülmüş halde bulunan.

Sizin #12nisan diye mizah yaptığınız,kelimelere döktüğünüz eylemlerin gerçek hayattaki sonuçları. Tecavüz kelimesini normalleştirmeyin. Bunlar acı verici olaylardır