2 ay önce taşlı, şimdi de bıçaklı saldırı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 2 ay önce taşlı, şimdi de bıçaklı saldırı!
ABONE OL

2 ay önce taşlı, şimdi de bıçaklı saldırı!

Avcılar'da 2 ay önce kullandığı otobüsü taşlı saldırıya uğrayan İETT şoförü Tarık Akçam, bu kez de Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan Tarık Akçam art arda yaşadığı bu saldırılara tepki gösterdi.

Son dakika: 2 ay önce taşlı, şimdi de bıçaklı saldırı!
2 ay önce taşlı, şimdi de bıçaklı saldırı!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, Esenyurt Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün sabah 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü Tarık Akçam, yolda ilerlerken motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışmasına girdi. İkili arasındaki sözlü tartışmada motosiklet sürücüsü Akçam'a bıçak çekti. Otobüs şoförü Akçam ise kendini korumak isterken elinden yaralandı. Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken, motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler bir yandan Akçam'a yardım ederken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçam'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

"BANA BIÇAK SALLADI, BEN DE BIÇAĞI TUTTUM"

Avcılar'da 2 ay önce de otobüsüne taşlı ve sopalı saldırı yapılan Tarık Akçam, "Bugün saat 11.00 civarlarında mazot aldım Boğazköy peronlarına girmek üzere sola sinyal verdim. Bu sırada sola yaklaşırken motosikletli bir çocuk geldi. Ben çocuğun geçmesini bekledim ama geçmedi, yanıma geldi. Dedi ki, 'Beni sıkıştırıyorsun'. Ben de, kardeşim ben seni sıkıştırmıyorum senin geçmeni bekliyorum dedim. Bu arada bir küfür falan etti bana sonra camdan vurmaya çalıştı. Hem cama vurunca hem de ağır küfür edince ben de o öfkeyle aşağı indim birbirimize saldırdık. Daha sonra millet bizi ayırdı. O motoruna koştu bir bıçak kaptı geldi. Bir kaç kere bıçağı salladı bana. Bende üçüncüde bıçağı tuttum. Ben tutunca elimdeki sinirleri koparttı. Sonra millet bizi yine ayırdı. O gitti motoruna bindi devam etti. Ben de o sırada fotoğrafını çekeyim dedim, otobüse gittim telefonumu almaya. Orada ki birisi plakasını aldığını söyledi. Hastanede polise şikayetçi oldum" diye konuştu.

"2 AY ÖNCE DE ARACIM TAŞLI SOPALI SALDIRIYA UĞRADI"

Konuşmasına devam eden Akçam, "Biz bütün şoförler sabah 04.00'te evimizden çıkarız, gece saatlerine kadar insanlara hizmet ederiz. Bakın şu halime, ben şoför müyüm neyim. Ben şoförüm, insanlara hizmet ediyorum. 2 ay önce benim aracım taşlı sopalı saldırıya uğradı. Onun görüntüleri vardı, bu olayın yok. Saldırıya uğradığımda gece serbest bıraktılar onları. Darp edildik, 7 kilometre takip edildik. Bu sefer 2 ay sonrada bizi kestiler. Bizim arkamızda kimse yok, İETT yok, belediye yok. Hiçbir kurum arkamızda değil. Bizi kollayacak hiçbir yasa kanun yok. Ne aldığımız ücret belli ne arkamızda duran var. Ne bizi arayan soran var. Önceden taşlı sopalı saldırıya uğradım, 2 ay sonra bıçaklı saldırıya uğradım. Herhalde 2 ay sonra da öldürüleceğim. İlla ki ölümle mi sonuçlansın birilerinin canı mı yansın" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Irak’tan gelen kum fırtınası Şırnak’ta hayatı olumsuz etkiledi
GÜNDEM Şırnak'ı kum fırtınası vurdu!
Avcılar’da inanılmaz olay! Kardeşini zıpkınla yaraladı
GÜNDEM Akıl almaz olay! Kardeşine zıpkınla saldırdı
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2022 MEB ile karne tatili tarihi belli oldu!
GÜNDEM Okulların kapanacağı tarih belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı! Bakaya askerlik nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik yapabilir mi, bedelli askerlik ücreti ne kadar?
GÜNDEM Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi!
KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu 2022: KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek? KPSS başvurusu yap!
GÜNDEM KPSS başvuruları için geri sayım başladı!
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 23 Mayıs 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
GÜNDEM Kabine Toplantısı kararları açıklandı
Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! TÜİK 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Mayıs ayı enflasyon tahmini açıklandı
Son dakika haberi: FETÖ operasyonu! 16 ilde 53 gözaltı kararı
GÜNDEM FETÖ operasyonu! 16 ilde 53 gözaltı kararı
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış...
GÜNDEM Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık cezaevi izinleri açıklaması! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri uzadı mı ve son durum nedir?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Açık cezaevi izinleri. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.