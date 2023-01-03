TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 oldu. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kasım ayında TÜFE'deki yıllık artış yüzde 84.39 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında ise enflasyon yüzde 85.51 ile 24 yılın zirvesini görmüştü.

Yıllara göre bakıldığında ise 2022 enflasyonu 2001'den bu yana en yüksek enflasyon oldu.