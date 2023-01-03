Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI YÜZDE 15.4 ARTACAK
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.
MEMUR MAAŞI YÜZDE 16.5 ARTACAK
Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.18 oranında arttı. Enflasyonla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı da belli oldu. Temmuz – Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.
Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bunun 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Toplu sözleşme zammının üzerine gerçekleşen temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkına bu yılın ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece memur maaşlarına yüzde 16.5 oranında zam yapılacak.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak yüzde 16.5 oranında artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi ek göstergesi 2200 ve 3000’den 3600’e çıkartılanların emekli aylıklarında normal zammın yanı sıra ilave artışlar söz konusu olacak.
Yeni yürürlüğe girecek ek gösterge uygulamasından dolayı, ek göstergesi 600 puan artanların emekli aylığına 230 TL ilave artış yapılacak.
Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı bulunanların emekli aylıklarında 1641 TL, 30 yıllık hizmeti bulunanların aylıklarında ise 1.750 TL ilave artış olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 10 BİN 604 TL
En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.
|Memur maaşları ne olacak?
|(TL)
|UNVAN VE DERECE
|2022 Temmuz
|2023 Ocak
|Vali
|32.677
|38,058
|Genel müdür (1/4)
|28.382
|33,056
|Şube müdürü (Lisans - 4/1)
|12.982
|15,120
|Memur (Lise - 15/1)
|9.051
|10,542
|Öğretmen (9/1)
|10,047
|11,702
|Kaymakam 1. sınıf (4/1)
|17,629
|20,533
|Başkomiser (8/1)
|14,331
|16,691
|Polis memuru (11/1)
|13,132
|15,295
|Pratisyen hekim (8/1)
|15,263
|17,777
|Uzman hekim (7/1)
|15,980
|18,612
|Hemşire (Lisans - 9/1)
|11,260
|13,115
|Mühendis (8/1)
|13,905
|16,196
|Teknisyen (Teknik lise - 13/1)
|9,760
|11,367
|Araştırma görevlisi (8/1)
|14,543
|16,938
|Vaiz (Lisans - 9/1)
|10,647
|12,400
|Avukat (9/1)
|13,401
|15,608
|Hizmetli (Lise - 15/1)
|8,435
|9,824
|Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
|2022 Temmuz
|2023 Ocak
|En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil)
|9,105
|10,604
Emekli öğretmen 10 bin 513 TL maaş alacak.
|Emekli memur aylıkları ne olacak?
|(TL)
|2022 Temmuz
|2023 Ocak
|Müsteşar (1/1)
|21,900
|25,736
|Genel müdür (1/1)
|19,359
|22,778
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|7,476
|8,937
|Memur (Lisans - 4/1)
|6,009
|7,229
|Öğretmen (1/4)
|7,476
|10.513
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|12,687
|15,006
|Başkomiser (1/4)
|7,617
|10,513
|Polis memuru (1/4)
|7,617
|10,513
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|7,266
|10,513
|Mühendis (1/4)
|9,114
|10,845
|Teknisyen (Lise -1/4)
|6,343
|7,618
|Pratisyen hekim (1/4)
|13,452
|17,309
|Profesör (1/4)
|15,601
|18,400
|İmam-hatip
|7,476
|10,513
|Avukat (1/4)
|7,476
|10,513
|En düşük memur emekli aylığı
|6,077
|7,078
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor.
Tabloda yer alan rakamlar, enflasyon farkı ile artırılan kök aylıkları ifade ediyor. Örneğin en düşük emekli aylığının 5000 TL'ye yükseltilmesi halinde 2000 sonrası SSK ile esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularının kök aylığı 5000 TL'ye çıkartılacak ve aradaki fark hazineden karşılanacak.
En düşük işçi emeklisi kök maaşı 3 bin 352 TL olacak.
|En düşük SSK ve BAĞ-KUR (kök) emekli aylıkları ne olacak?
|(TL)
|2022 Temmuz
|2023 Ocak
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|4,687
|5,408
|SSK (2000 SONRASI)
|2,905
|3,352
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|3,415
|3,941
|BAĞ-KUR (TARIM)
|3,219
|3,714
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