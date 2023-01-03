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Haberler Sosyal Güvenlik Memur TABLOYA BAK HESAPLA! Memur zammı ve emekli zammı belli oldu! 2023 Ocak Memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşı ve memur maaşı hesaplama!
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Son dakika haberi! Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 230 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1.641 TL ilave artış da 15 Ocak'ta aylıklarına yansıyacak.

TABLOYA BAK HESAPLA! Memur zammı ve emekli zammı belli oldu! 2023 Ocak Memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşı ve memur maaşı hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI YÜZDE 15.4 ARTACAK


SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.

MEMUR MAAŞI YÜZDE 16.5 ARTACAK

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.18 oranında arttı. Enflasyonla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı da belli oldu. Temmuz – Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.


Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bunun 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Toplu sözleşme zammının üzerine gerçekleşen temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkına bu yılın ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece memur maaşlarına yüzde 16.5 oranında zam yapılacak.

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak yüzde 16.5 oranında artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi ek göstergesi 2200 ve 3000’den 3600’e çıkartılanların emekli aylıklarında normal zammın yanı sıra ilave artışlar söz konusu olacak.

Yeni yürürlüğe girecek ek gösterge uygulamasından dolayı, ek göstergesi 600 puan artanların emekli aylığına 230 TL ilave artış yapılacak.

Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı bulunanların emekli aylıklarında 1641 TL, 30 yıllık hizmeti bulunanların aylıklarında ise 1.750 TL ilave artış olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 10 BİN 604 TL

En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.

Memur maaşları ne olacak?
(TL)
UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak
Vali 32.677 38,058
Genel müdür (1/4) 28.382 33,056
Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12.982 15,120
Memur (Lise - 15/1) 9.051 10,542
Öğretmen (9/1) 10,047 11,702
Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533
Başkomiser (8/1) 14,331 16,691
Polis memuru (11/1) 13,132 15,295
Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777
Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612
Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115
Mühendis (8/1) 13,905 16,196
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367
Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938
Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400
Avukat (9/1) 13,401 15,608
Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
2022 Temmuz 2023 Ocak
En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9,105 10,604

Emekli öğretmen 10 bin 513 TL maaş alacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak?
(TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak
Müsteşar (1/1) 21,900 25,736
Genel müdür (1/1) 19,359 22,778
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7,476 8,937
Memur (Lisans - 4/1) 6,009 7,229
Öğretmen (1/4) 7,476 10.513
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12,687 15,006
Başkomiser (1/4) 7,617 10,513
Polis memuru (1/4) 7,617 10,513
Hemşire (Lisans - 1/4) 7,266 10,513
Mühendis (1/4) 9,114 10,845
Teknisyen (Lise -1/4) 6,343 7,618
Pratisyen hekim (1/4) 13,452 17,309
Profesör (1/4) 15,601 18,400
İmam-hatip 7,476 10,513
Avukat (1/4) 7,476 10,513
En düşük memur emekli aylığı 6,077 7,078
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor.

Tabloda yer alan rakamlar, enflasyon farkı ile artırılan kök aylıkları ifade ediyor. Örneğin en düşük emekli aylığının 5000 TL'ye yükseltilmesi halinde 2000 sonrası SSK ile esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularının kök aylığı 5000 TL'ye çıkartılacak ve aradaki fark hazineden karşılanacak.

En düşük işçi emeklisi kök maaşı 3 bin 352 TL olacak.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR (kök) emekli aylıkları ne olacak?
(TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 4,687 5,408
SSK (2000 SONRASI) 2,905 3,352
BAĞ-KUR (ESNAF) 3,415 3,941
BAĞ-KUR (TARIM) 3,219 3,714
Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız

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