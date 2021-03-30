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HaberlerDünyaSON DAKİKA: 24 lider ile DSÖ'den koronavirüs salgınına ilişkin ortak mektup - Haberler
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24 lider ile DSÖ'den koronavirüs salgınına ilişkin ortak mektup

24 ülke lideri ile DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un yayımladıkları ortak mektupta, salgınlara hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası anlaşma getirmek için ülkelerin çalışması gerektiği ifade edildi

SON DAKİKA: 24 lider ile DSÖ'den koronavirüs salgınına ilişkin ortak mektup - Haberler
24 lider ile DSÖ'den salgına ilişkin mektup
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AA

Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asyalı devlet başkanları veya başkanlarından oluşan 24 lider ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yayımladıkları ortak mektupta, salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası anlaşma getirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta; Fransa, Portekiz, İngiltere, Almanya, Ruanda, Yunanistan, Şili, Kenya, Arnavutluk, Güney Afrika, Hollanda, Tunus, Senegal, Ukrayna, Endonezya, Fiji, Romanya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Kore, Kosta Rika, Trinidad ve Tobago, İspanya, Norveç, Sırbistan devlet başkanları veya başbakanları ile Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, küresel toplumun 1940'tan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olduğunu vurguladı.

Mektupta, "Kovid-19 salgınını sona erdirmek için birlikte mücadele ederken bugün umudumuz, gelecek nesilleri korumak için uluslararası sağlık sektörüne daha güçlü bir yapı kazandırmaktır." ifadesi kullanıldı.

Dünyada başka salgınların geleceği ifade edilen mektupta, hiçbir hükümetin salgınlara karşı tek başına mücadele edemeyeceğine dikkat çekildi.

Mektupta, salgınlarla koordine ve etkin mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

"Bu salgınla ve bundan sonrakiler için güvenilir, etkili ve uygun fiyatlı aşılara ve ilaçlara eşit ve evrensel erişim sağlamaya kararlıyız." denilen mektupta, aşının mümkün olan en hızlı şekilde üretilip dağıtılması gerektiği aktarıldı.

Mektupta, "Salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni bir uluslararası anlaşma geliştirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bunun, önemli bir adım olacağı aktarılan mektupta, bu anlaşmanın temel hedefinin, gelecekteki salgınlar karşısında ulusal, bölgesel ve küresel kapasiteleri ve dayanaklığı güçlendiren yaklaşımı teşvik edeceği kaydedildi.

Mektupta, bunun için uluslararası iş birliğinin de güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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