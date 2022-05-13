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Haberler Gündem Güncel Son dakika | Tekirdağ'da arı katliamı: 4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar!
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Tekirdağ'da kovanları kırıp 4 milyon arıyı öldürdüler!

Tekirdağ'da önceki gün korkunç bir arı katliamı gerçekleşti. Kentin Şarköy ilçesinde Türk Arı Gen Çalışmaları'nın yapıldığı alanda onlarca arı kovanının tahrip edilmesi sonucu 4 milyon arı öldü. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, "Bu olay tamamen proje hırsızlığıdır. Çok sayıda kentten getirilen en üstün ırk arılar katledildi. Saldırıda ana arılar da çalındı" dedi

Son dakika | Tekirdağ'da arı katliamı: 4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar!
HABERTURK.COM

Kentin Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere'de Türk Arı Gen Çalışmalarına ilişkin milli arıcılık projelerinin yapıldığı alanda 200 arı kovanı tahrip edilerek yaklaşık 4 milyon arı öldü.

İzole edilmiş alanda 4 milyon arının ölmesinin yanı sıra alandan bazı arı ırkları da çalındı. Projenin başında bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine jandarma ekiplerince olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

"ANA ARILARI DA ÇALDILAR"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, arı hastalıklarını önlemek için yürüttükleri projeye yönelik saldırıyı değerlendirdi.

"TAMAMEN PROJE HIRSIZLIĞI"

"Bu olay tamamen proje hırsızlığıdır. Çok sayıda kentten getirilen en üstün ırk arılar katledildi. Saldırıda ana arılar da çalındı" diyen Muz, şunları kaydetti:

"Bölge halkı projeye destek veriyordu. Hepimiz çok üzüldük. Saldırıyı kimler gerçekleştirdi araştırılıyor. Olayda katledilen arılar dışında çalınan arılar da var. Kaybımız şundan dolayı çok önemli; Biz yerli üretilebilecek, stratejik öneme sahip bir şeyler geliştirmeyi planladık. Bununla ilgili de yüzde 84.5 etkinlik oranına kadar geldik. Sadece 1 yıl daha bu düzen devam etseydi hem yurt dışından gelen ilaca muadil yerli organik bir ürünümüz olacaktı hem de yüksek bal verimine sahip hastalıklara daha dayanıklı ana arılarımız olacaktı. İşte bu noktada hem ana arı üretimi yapacak olmamız hem de yerli bir alternatif ilaç üretimi yapacak olmamız birilerinin gözüne battı. Engel olunmak istenen şey budur."

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