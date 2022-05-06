9 yaralı, 6 gözaltı! Dünürlerin kavgası! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta, dünür olduğu belirtilen Kıvrak ile Dağ aileleri arasında iddiaya göre, aldatma ve boşanma meselesi nedeniyle kavga çıktı.

ÇOK SAYIDA POLİS KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

DHA'da yer alan habere göre birbirlerine taş fırlatıp, sopayla saldıran aileler, polisin müdahalesiyle ayrıldı. Daha sonra aileler yine taşlı sopalı kavgaya tutuştu, bu kez mahalleli de araya girdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Kadriye D. adlı çocukla yoldan geçen Halime İ.'ye isabet etti. Kavgaya karışanlardan 7´si de aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL HAREKAT GELİP GÖZALTINA ALDI

Mahalleye çevik kuvvet ile özel harekat ekipleri de takviye olarak gönderildi. Özel hareket ekipleri, tüfekle ateş açtığı öne sürülen Ö.A.'yı koçbaşıyla kapısı açılarak girilen evde gözaltına aldı. Bu sırada polise direnen Ö. A., "Boya ustasıyım, boya yapıyorum. Ben ateş açmadım" dedi. Ö.A. ile birlikte kavgaya karıştığı iddia edilen Mehmet I. gözaltına alındı.

İKİ AİLEDEN DE GÖZALTILAR OLDU

Ekipler ilerleyen süreçte Bayram D., Hüseyin K. ve Aykut T.'yi de 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'kundaklama' suçlamalarıyla gözaltına aldı. Diğer aileden de N.K., Samet K. ve Erkan K. yakalandı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 8 şüpheliden N.K. ile Ö.A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden birinin yakınlarına dönerek "Bizi ne hale getirdiniz, gördünüz değil mi?" dediği görüldü.