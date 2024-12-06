Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı bir incelemeyi sürdürüyor.

ABB, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı incelemenin araştırma sonucunda arızanın “acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı” tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor.