Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen platformunun yöneticileri hakkında beraat kararı verildi | Son dakika haberleri

        Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen platformunun yöneticileri hakkında beraat kararı verildi

        TV8 ve Exxen'de yayınlanan futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanan 8 sanık hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, aralarında Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu sanıkların kasıt unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beraat kararı verildi

        TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın yargılandığı davada beraat kararı verildi.

        İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık Acun Ilıcalı ve bazı sanıkların avukatı Serdar Yiğit, müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti.

        Davayı karara bağlayan hakim, tüm sanıklar hakkında kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraat kararı verdi.

        Ne olmuştu?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu hakkında dava açılmıştı.

        Savcılığın iddianamesinde sanıkların, zincirleme şekilde "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 30 Mayıs 2026 (Türk Kültüründe Kahvaltı Nerede?)

        Pasta göze mi hitap etmeli damağa mı? Pastacılıkta altın oran ne? İyi bir pastanın sırrı ne? Kötü pasta nasıl anlaşılır? Yeni nesil pastacılığa ilgili mi? Türk kültüründe kahvaltı nerede? Kahvaltıda nasıl fark yaratılır? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu; Pasta Şefi Burçin Birdane, Şef Melis ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde