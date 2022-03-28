Adana'da korkutan arı ölümleri! 0:00 / 0:00

DHA

Türkiye'de bal üretiminde önemli bir yere sahip Adana´nın Kozan ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Ali Çelik'e ait 500 kovan arı, 3 günde öldü.

DHA'nın haberine göre, arı ölümleri üzerine Çelik, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine başvurup, konunun araştırılmasını istedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye giderek arı ölümlerinin yaşandığı kovanlardan numune alarak, inceleme başlattı.

"SADECE 2 UÇAN ARI KALDI"

Arıların mısır ekiminin tamamlanmasının ardından öldüğünü kaydeden Çelik, "Ekimler tamamlanasının ardından arılarımın zehir aldığını düşünüyorum. Bizim masraflarımız, emeklerimizin nasıl karşılanacağını bilmiyoruz, çaresiziz. Bütün arıcı arkadaşlarımdan tek tek damızlık toplayıp arıcılığa devam etmeye çalışacağım. Bizim ek bir gelirimiz ya da iş yerimiz de yok. Şu anda iki tane uçan arı kaldı. Mısırlar büyümeye başladı, bizim arı ölümlerimiz arttı. Daha önce de Şanlıurfa´da 1000 kovan arım ölmüştü" dedi.

Arıcılık yapan Zekeriya Akduman ise ilçede her yıl arı ölümleri gerçekleştiğini kaydederken, "Türkiye'de arılar ciddi şekilde zarar görüyor, bir arıcı olarak vicdanım sızlıyor. Arılar yasaklı ilaçlardan dolayı ölüyor" diye konuştu.