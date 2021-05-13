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HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA! Ağrı'dan acı haber, 1 polis şehit!
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Son dakika... Ağrı'da bir özel harekat polisi şehit oldu

Son dakika... Ağrı'da sınır duvarı inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine İran tarafından terör örgütünce düzenlenen saldırıda bir özel harekat polisi şehit odu

SON DAKİKA! Ağrı'dan acı haber, 1 polis şehit!

Ağrı'da sınır duvarı inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine İran tarafından terör örgütünce düzenlenen saldırıda bir özel harekat polisi şehit odu.


İçişleri Bakanlığı, "Ağrı ilimizde Türkiye - İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman Özel Harekat Polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateş sonucu şehit olmuştur' açıklamasını yaptı.

DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ağrı'da, İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın acı haberi, Denizli'nin Tavas ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit polis Kabalay'ın, sabah saatlerinde eşi ve ailesiyle telefonda bayramlaştığı öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, ​İran hududunda yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli Özel Harekat polisi Veli Kabalay, İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehit Kabalay'ın acı haberi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Emekli memur İsmail Kabalay, oğlunun şehit olduğu haberini, Vali Ali Fuat Atik, emniyet mensupları ve askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı eve Türk bayrağı asıldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, fenalık geçirdi. Aile üyelerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Şehit Kabalay'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Kabalay'ın bu sabah ailesi ve eşi ile telefonla görüştüğü ve bayramlarını kutladığı öğrenildi.

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