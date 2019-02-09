Rusya, Mersin-Akkuyu’da, her biri bin 200 megavat gücünde, 4 üniteden oluşan bir nükleer santral kuracak. Türkiye, ilk ünitenin 2023 yılında işletmeye girmesini ve elektrik üretmeye başlamasını istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmelerde, bu konudaki beklentisini dile getiriyor.

Enerji yönetimi de ilk ünitenin öngörülen tarihte devreye alınması için Rus muhataplarıyla görüşüyor. Türkiye’nin en üst düzeyden ilettiği bu mesajların da etkisiyle Akkuyu Nükleer AŞ’de hareketli günler yaşanmaya başlandı.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK

Projeyi yürüten Rosatom’un, Akkuyu Aş Genel Müdürü Yuriy Galanchuk’u ve bazı yöneticileri değiştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Rosatom’un, her durumda güçlendirilmiş yeni bir ekiple projeye yükleneceği ifade ediliyor.

Rosatom, santralin 1200 megavatlık ilk ünitesini 2023 yılında devreye almak için sahada da kolları sıvadı. nükleer santralin inşaat işleri için IC İçtaş’la iş birliği görüşmelerinin başladığı ve bu görüşmelerin sonuçlanma aşamasına geldiği belirtiliyor.

Rasatom’un, Türkiye’deki yönetim merkezini Mersin’e taşıma çalışmaları da devam ediyor. Şirketin, ankara’da, 320 dolayında Türk ve Rus personeli var. Personelin, 40-50’si dışında kalan bölümü, kısa süre içinde Mersin’de görev yapmaya başlayacak. Mersin’e gidecek personel, bir süre otelde kalacak.