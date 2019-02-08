Basınç tankı tabanının Rosatom’un makine yapımı bölümü Atomenergomash’ın bünyesindeki AEM Teknoloji AŞ’nin Rusya’nın Volgodonsk şehrindeki şubesi Atommash şirketi tarafından üretildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretim için ilk önce boru şeklinde bir dövme çelik kesilerek, fırında ısıtıldı. Ardından bir metal levha elde etmek için preslenerek açıldı. Bir sonraki aşamada ise taban şekillendirildi ve 64 ton ağırlığında, 5 bin 850 milimetre çapında ve 300 milimetre kalınlığında olan ham ocakta, maksimum bin 40 derecelik sıcaklıkta iki aşamalı ısıtma uygulandı. Isıtma ve soğutma 600-900 derece sıcaklık aralığında değişiyor ve bu işlemler 6 gün sürüyor. Yüzey soğuduktan sonra, alt bölüm gerekli inceleme işlemlerinden geçiyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atommash Direktörü Rovshan Abbasov da bir reaktör basınçlı kap üretim döngüsünün iki yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Müşterilerimizle aktif bir iş birliği içindeyiz. Yabancı müşteri için ekipman üretirken, NGS ekipmanlarına yönelik sadece Rus norm ve kurallarına değil, aynı zamanda ürünlerimizi tedarik ettiğimiz ülkenin ulusal standartlarına da uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Tesisin geçen yıl ekimde "Hint Nükleer Santrali" için buhar jeneratörü seti üreterek gerekli deneyimi kazandığını kaydeden Abbasov, şu an için işletmenin ihracata yönelik siparişlere ağırlık verdiğini ifade etti.

20 MİLYAR DOLAR MALİYET



Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak. Hükümetler arası Akkuyu NGS anlaşması Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanmıştı.



