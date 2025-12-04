Aksaray'da bir adam ilaç yazdırdığı hastanenin otoparkında traktör kazasında öldü Aksaray'da yürek burkan bir kaza meydana geldi. İlaç yazdırdığı hastanenin otoparkında geri manevra yaptığı traktörü ile 2 metre yükseklikten düşen 92 yaşındaki Muharrem Arslanhan, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

