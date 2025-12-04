Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aksaray'da bir adam ilaç yazdırdığı hastanenin otoparkında traktör kazasında öldü | Son dakika haberleri

        Aksaray'da bir adam ilaç yazdırdığı hastanenin otoparkında traktör kazasında öldü

        Aksaray'da yürek burkan bir kaza meydana geldi. İlaç yazdırdığı hastanenin otoparkında geri manevra yaptığı traktörü ile 2 metre yükseklikten düşen 92 yaşındaki Muharrem Arslanhan, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:28 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlaç yazdırmaya gitti... Hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da ilaç yazdırdığı hastanenin otoparkında geri manevra yaptığı traktörü ile 2 metre yükseklikten düşen Muharrem Arslanhan (92), yaşamını yitirdi.

        İLAÇ YAZDIRMAYA GİTMİŞTİ

        DHA'nın haberine göre olay; Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye giden 6 çocuk babası Muharrem Arslanhan, yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları ile ilgili ilaç yazdırdı.

        YANLIŞ GERİ MANEVRA DÜŞMESİNE SEBEP OLDU

        Reçetesini aldıktan sonra evine gitmek için hastane otoparkındaki traktörüne binen Arslanhan, geri manevra yaptığı sırada, otoparkı çevreleyen demir korkulara çarpıp, 2 metre yükseklikten düştü.

        TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

        Ters dönen traktörün altında kalan Arslanhan, yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ekiplerin müdahalesi ile traktörün altından kurtarılan Arslanhan, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslanhan, burada yaşamını yitirdi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Aksaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"