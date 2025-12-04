Aksaray'da bir adam ilaç yazdırdığı hastanenin otoparkında traktör kazasında öldü
Aksaray'da ilaç yazdırdığı hastanenin otoparkında geri manevra yaptığı traktörü ile 2 metre yükseklikten düşen Muharrem Arslanhan (92), yaşamını yitirdi.
İLAÇ YAZDIRMAYA GİTMİŞTİ
DHA'nın haberine göre olay; Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye giden 6 çocuk babası Muharrem Arslanhan, yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları ile ilgili ilaç yazdırdı.
YANLIŞ GERİ MANEVRA DÜŞMESİNE SEBEP OLDU
Reçetesini aldıktan sonra evine gitmek için hastane otoparkındaki traktörüne binen Arslanhan, geri manevra yaptığı sırada, otoparkı çevreleyen demir korkulara çarpıp, 2 metre yükseklikten düştü.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Ters dönen traktörün altında kalan Arslanhan, yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ekiplerin müdahalesi ile traktörün altından kurtarılan Arslanhan, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslanhan, burada yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.