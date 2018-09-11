Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de "Camiaya Sesleniş" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Fenerbahçe'deki son ekonomik ve mali tabloya ilişkin önemli bilgiler verdi.

Fenerbahçe'nin güncel borcunu da açıklayan Koç, "Borç 4,1 milyardı. Sadece ve sadece kur artışından bu rakam 400 milyon TL arttı." ifadelerini kullanarak, "Fenerbahçe Dernekler yapısı, biz yönetime geldiğimizde ilerlemiş ve gelişmiş bir yapıdaydı. Bunun için de Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Bu yapı gelişebilir mi, tabii ki. Yakında bir seferberlik başlatmak zorundayız. Bizim koyacağımız kaynaklarla mevcut borçlanma seviyeleri ve yarattığımız kaynaklarla bu işin gitmesi mümkün değil. Borç 4,1 milyardı. Sadece ve sadece kur artışından bu rakam 400 milyon TL arttı. Fenerbahçe'nin bu nedenle kaynak yaratma kampanyasına başlaması lazım. Böyle ancak nisan ayına kadar gidebiliriz. Borcu borçla ödemek, sürdürülebilir bir sistem değil. Bu tablo içinde seferberlik kampanyası başlatmamız gerekiyor. Her yıl 10 bin yeni üye kazanmak istiyoruz, bunun için de derneklerimiz önemli. En önemli konulardan bir tanesi üye kazandırmak. Onları sadece maçlara gelip desteklemekten öteye, Fenerbahçe'yi kaynak yaratma kampanyasında bir elçi olarak konumlandırmak istiyorum"" dedi.

Başkan Koç, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin borç ve yükümlülüklerine ilişkin, "Birikmiş toplam borç 3.2 milyar TL. 2018-2019 sezonu öngörülen faaliyet giderleri 0.9 milyar TL. Yani bizim taşıdığımız yükümlülük 4.1 milyar TL" ifadelerini kullanmıştı.

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