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Ali Koç konuşuyor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de "Camiaya Sesleniş" programında gündeme dair açıklamalar yapıyor. 24 Temmuz 2018'de de kulüp televizyonunda açıklamalar yapan Ali Koç gündeme oturmuştu. Başkan Koç, Fenerbahçe'nin borcunu ve ekonomik tabloyu detaylı şekilde anlatırken birçok konuya açıklık getirmişti. Ali Koç'un programında Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un da aralarında olduğu gazeteciler de bulunuyor

11 Eylül 2018 Salı, 21:29:12 | Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SPONSORLUK ANLAŞMASI NE DURUMDA?

"AVRUPA'DA REKLAM VE SPONSORLUK KONUSUNDA İLK 20'YE GİRMEK İSTİYORUZ"

"Sponsorluk konusunda açıklayacağım pek çok anlaşma, söyleyeceğim pek çok bilgi var. Öncelikle bilgi vermek istiyorum, sponsorluk anlaşmasında ne aldığımızdan çok ne verebileceğimiz üzerine kafa yoruyoruz. Bu birincisi. Daha az sponsorla daha uzun süreli anlaşma yapmak istiyoruz bu da ikincisi. Bu anlaşmalar, temlik edilmeyen gelirlerimiz olduğu için çok önemli. 5 yıl içerisinde sponsorluk ve reklam gelirleri konusunda Avrupa'da ilk 20'ye girmek istiyoruz. Bu konuda yoğun çalışmalarımız var. Alternatiflerimiz de...

FUTBOL SPONSORLUĞU

"Fenerbahçe'nin uzun zamandır göğsünde uzun süreli bir anlaşması yok, reklamsız çıktık. Yarım sezonluk bile sözleşmeler yaptık. Bunlar sürdürülebilir değil, daha iyi kurgulanmalı. 

Futbolda bekleyen 10-12 milyon Euro'luk sponsorlarımız bekliyor. Ya anlaşma sağlayacağız, ya da olmadı deyip görüşmeleri bitireceğiz. Anlaşma sağlanırsa, bedeli son dönemdeki anlaşmaların çok çok üstünde olacak. Bu büyük markayla, büyük uzun süreli anlaşmanın akıbetini bekliyoruz. Formanın önündeki reklamı belirledikten sonra şort ve kola bakacağız, çorap konusuna sıcak bakılmıyor. Göğsümüze alacağımız anlaşmanın meblağı 4-5 senedir yapılan anlaşmanın çok üzerinde olacak. Yapacağımız uluslararası anlaşma, son dönemdeki en büyük anlaşmalardan biri olacak..

"Son aylarda hiçbirimizin arzu etmediği Türk Lirası'nın bir değer kaybı oldu. Bu da tabii ki herkesi etkiliyor. Hem bizi hem de iştahlı sponsorları etkiliyor. Müzakerelerin sonuna gelindiğinde de etkiliyor."

BASKETBOL SPONSORLUĞU

"Avrupa'nın en iyi 2-3 takımından biri bahsediyoruz, bu takımın forması THY EuroLeague boyunca yurt dışında 16 ayrı şehre gidecek. Düşüncemiz Fenerbahçe'nin ulusal bir marka olsa da uluslararasına hitap etmesini istiyoruz. Herkesin huzurunda Doğuş Grubu'na yeniden teşekkür etmek istiyorum. Onların yaptığu yatırıma rağmen 4-5 milyon Euro'luk bir açık vardı. Doğuş Grubu'nun ayrılığı bize darbe vurdu. Erkek basketbol takımımızın yıllık bütçesi 30 milyon euro, Doğuş'un anlaşması 11 milyon euroydu ve 4-5 milyon euro açık oluyordu. Bu sene de açık olacaktır. Basketbol kombinesinde hedefimiz 7 binin üzerine çıkmak."

"Bu sponsorların açıklanmamış olması, herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanmıyor, Fenerbahçe olarak en iyisini yapmamızı istediğimizden kaynaklanıyor."

"İnsanda uçuk ne zaman çıkar? Bağışıklık sistemi zayıfladığında çıkar. Ligde ve Benfica'da istediğimiz sonuçları alamayınca bize saldırmak daha kolay, daha makbul oldu. Yeri gelmişken şunu açıklamak istiyorum: Biz medyanın hepsine eşit mesafede olmak istiyoruz. Hatalarımız çok var, düzelecek çok şeyimiz var. Hiçbir grupla vıcık vıcık ilişkiye girmeyeceğiz. Hiçbir medya grubuna, spor müdürüne, patronuna, bir muhabiri şikayet etmeyeceğimizin ve baskı yapmayacağımızın sözünü veriyorum. Bizim medya anlayışımız farklı, herkesle eşit mesafede olmak istiyoruz. Testiyi kıranla, taşıyanı ayırt etmek istiyoruz. Testiyi krıanlara 'Fenerbahçe'yi takip edemezsin' gibi şeyleri yapmayacağız. Ama testiyi taşıyanlara da bazı konularda öncelik tanıyacağız."

"Yepyeni bir oluşum içindeyiz, kemikleşmiş düzeni değiştirmeye çalışıyoruz. Yepyeni bir yönetim, yeni başkan... Değişim sancılıdır, bunlar zaman alacaktır. Kaybettiğimiz 3 maçın da şans yaver gitse 1-2'sini kazanabilirdik.

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR... 

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