Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray ile Emre Akbaba transferi için yapılan görüşmelerde TFF Asbaşkanı Ali Dürüst'ün de bulunduğunu dile getirmiş, Habertürk Yazarı Serdar Ali Çelikler bunun üzerine bir yazı yazarak "Ya Ali Dürüst istifa etsin ya da Nihat Özdemir Fenerbahçe'ye transfer yapsın" ifadelerini kullanmıştı. Çelikler, bu durumun ortalama bir ülkede istifa gerektirdiğine vurgu yaparken "Diğer asbaşkanlardan Nihat Özdemir, Fenerbahçe için; Cengiz Zülfikaroğlu da Beşiktaş için bir transfer görüşmesinde aracılık ederler, yahut takımlarına bir transfer hediye ederler, o zaman durum eşitlenir!" demişti. Ali Dürüst bunun üzerine Serdar Ali Çelikler'i arayarak bir açıklama yapmış ve transfer görüşmesine katılmadığını dile getirmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu duruma tepki gösterdi ve bu durumun kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Ali Koç, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Pek çok ülkede olsa ses getirecek olan garip olay ancak medyada hiç ses çıkmadı. Ben bu konuda çok düşündüm, bir şey diyim mi demiyim mi diye... Çünkü kavga, ayrıştırıcı duruşa son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son derece garip olay bu olayla ilgili olarak uzun uzun bekledim. Belki de taraftarlarımız bana kızdılar, hafife aldığımı düşünmüş olabilirler. Yeterince sahip çıkmadığım şeklinde düşünmüş olabilirler. Önce söz konusu kişiden bir hamle bekledim gelmedi. Sonra TFF'den bir hamle bekledim... Sayın Ali Dürüst bana göre kabul edilemez bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Habertürk'ten Serdar Ali Çelikler, haklı olarak bu konunun üzerine gittiği için onu aradı ve açıklama yaptı. Buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Dedim ki: Bu nasıl bir saygısızlık? Tamamen tesadüf olarak orada bulunmuş olabilir... Ancak insan çıkar ve bir açıklama yapar, der ki 'Öyle değil böyle.' Bu konuda yazı yazan birini arayarak açıklama yapar... Burada kişiler değil kurumlar önemli. Orada bulunmanızın tesadüfen dahi olsa sıkıntı doğurabileceğini, TFF'ye karşı duyulan güven ortamını yiteceğini bilecek kadar da tecrübeli biri. Çıkıp bunun yanlış anlaşılabileceğiyle ilgili açıklama yapacak kişi zaten orada olmazdı."

"Geçen sene herkes hakemlerden şikayet ediyordu. TFF'nin ana görevi adil rekabet ortamı sağlamak, güven ortamını sağlamak. Bir numaralı sağlayıcılar da çalışanlardır. Dolayısıyla TFF'den açıklama bekledim çünkü bu Türkiye'deki güven ortamını kuvvetlendirmek için, rekabet ortamının daha doğru olduğunun mesajını verebilmek için, bvu noktada sıkıntı yaşayan insanları rahatlatabilmek için önemli bir fırsattı. Belki de Serdar Ali Çelikler olayın üzerine gitmese hiç açıklama yapılmayacaktı. Şimdi seçim sürecinde 'Fenerbahçe'nin haklarını, TFF'ye karşı nasıl koruyacaksınız?' diye sorulmasını daha iyi anlıyorum."

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