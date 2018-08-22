Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferi konusunda Abdurrahim Albayrak ile Hasan Çavuşoğlu'nun görüşmesi esnasında TFF Asbaşkanı Ali Dürüst'ün de 'o masada' olduğunu, Hasan Çavuşoğlu'nun röportajından öğrendik. Ben de bu bilgi üzerine bir çağrı yaptım ve "TFF Asbaşkanı'nın transfer görüşmesinde ne işi var? Ya Ali Dürüst istifa edip Galatasaray'a yönetici olsun ya da diğer TFF asbaşkanları Nihat Özdemir Fenerbahçe'ye; Cengiz Zülfikaroğlu da Beşiktaş'a bir transfer görüşmesi esnasında aracılık etsin ki durum eşitlensin" dedim. İlgili yazımı okumak isyetenler buradan ulaşabilirler.

Yazım üzerine Ali Dürüst aradı ve o gün yaşananları anlattı. Aktarmak görevimiz...



"O gün, Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Ben de TFF'yi temsilen toplantıya katıldım. Toplantı bitimi Abdurrahim Albayrak 'Beni de kulübe bıraksana sana bir de çay ısmarlayayım' dedi. Birlikte kulübe gittik. Konuşurken Abdurrahim, Hasan Çavuşoğlu'nun da geleceğini söyledi. Ben kalkmak istedim ama Abdurrahim 'Ayıp olur. Bir "Merhaba" dersin sonra gidersin' dedi. Hasan Başkan geldi 10 dakika kadar sohbet edildi. Genel Türk futbolunun yaşadığı zorluklardan, kur yükünden falan konuştuk. Çavuşoğlu'na yemek söylendi, kendisi yemeğini yerken transfer konusu açıldığı anda ben müsade istedim ve kalktım. Zaten ben kulüplerde görevdeyken de transfer işine pazarlık aşamasında girmezdim kaldı ki TFF'nin hassasiyetlerini gözetirken böyle bir ortamda bulunmam doğru olmazdı. Onların (Albayrak ve Çavuşoğlu) transfer görüşmesi başladığı anda kalktım."

Ali Dürüst'ün açıklaması bu. Çay içip sohbet etmişler... TFF yöneticilerinin kulüplere ziyarete gitmesi belki ülkemizde normal karşılanabilir (Bence çok özel günler ve durumlar hariç normal değildir) ama Dürüst'ün bana da söylediği gibi o gün orada bulunması biraz da tatsız bir tesadüf olmuş. Dürüst'e o gün Mustafa Cengiz ile görüşüp görüşmediğini de sordum kendisi, "Hayır. Zaten başkan o gün Ankara'daydı" diye yanıtladı.

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