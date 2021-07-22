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Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'ye övgü: Daha yakın ilişki istiyorum - Haberler
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'ye övgü: Daha yakın ilişki istiyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi Suriyeli mülteciler konusunda överek, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor" dedi.

SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'ye övgü: Daha yakın ilişki istiyorum - Haberler
Merkel'den Türkiye'ye övgü
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HABERTURK.COM / Reuters

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınından, ülkede etkili olan sel felaketine ve Türkiye ile ilişkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları sırasında Türkiye’yi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle öven Merkel, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor. Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum" dedi.

"CESARETİMİZ KIRILMAMALI"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kıbrıs konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Merkel, "Farklılıkları gidermek için sabır gerekiyor. Bir anlaşmazlık oldu ancak cesaretimiz kırılmamalı" ifadelerini kullandı

Türkiye’nin AB ilişkilerine değinen Merkel, "Türkiye'nin AB’ye üye olabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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