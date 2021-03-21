Almanya'da vaka sayılarında artış! 0:00 / 0:00

AA

Almanya'da son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 geçti.

Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 13 bin 733 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 659 bin 516’ya yükseldi. Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 99 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 74 bin 664’e çıktı.

Almanya’da dün 99,9 olan haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı bugün 103,9’a yükseldi. 21 Şubat’ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 60 olarak tespit edilmişti.

Ülkede vaka sayılarının artması ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 100’ün üzerine çıkmasından dolayı Kovid-19 tedbirlerinin daha fazla gevşetilmemesi talep ediliyor.

Alman Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, Paskalya bayramının kutlanacağı nisan başında yılbaşına göre daha kritik bir durumun beklendiğini ifade ederek, üçüncü dalgada tedbirlerin gevşetilmesinin sorumsuzca olacağını belirtti.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları yarın Kovid-19 salgınında nasıl bir yol izleneceğini görüşecek.

Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100’ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.

Almanya’da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.