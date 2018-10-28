Son dakika altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 26 Ekim

Altın fiyatları Cuma gününe yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 14.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 primle 223,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 26 Ekim Cuma güncel altın fiyatları