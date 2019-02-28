SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 28 Şubat canlı altın fiyatı

Altın fiyatları düşüş eğrisine devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,13 azalışla 226,00 liradan tamamladı. Altın yorumlarına göre ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif beklentilerin devam ettiğini söyleniyor. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?