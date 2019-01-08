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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konu başlıklarından biri oluyor. Güne düşüşle başlayan gram altın fiyatı İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.493,00 lira oldu. İşte 8 Ocak 2019 güncel altın fiyatları...