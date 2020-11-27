Altın 3'te 3 yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAltınSon dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş! 27 Kasım altın fiyatları
ABONE OL

Altın düşüşünü üçüncü haftaya taşıdı

Altın fiyatları 2020 yılında ilk kez bir ayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. ABD'de teşvik paketinin netleşmemesi, olumlu ilerleyen aşı çalışmaları altın portföylerinden çıkışı hızlandırırken ons altın fiyatı temmuz ayından beri ilk kez 1800 doların altına indi. Dolar kurundaki sert düşüşle birlikte 6 Kasım'da 540 TL üzerini gören gram altın fiyatı ise 450 TL'nin altına indi. Böylelikle altın fiyatında düşüş trendi üç haftaya çıktı

Son dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş! 27 Kasım altın fiyatları
Altın 3'te 3 yaptı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Altın fiyatları iki haftalık düşüş trendine bu hafta da devam etti. Bir ara ons altın fiyatı 2 bin doların üzerine çıkmasına rağmen burada tutunamayan altın fiyatı, bu hafta kritik olan 200 günlük ortalama değerin altına indi.

Temmuz ayından beri ilk kez 1800 doların altına gerileyen ons altın, 1774 dolara kadar çekilirken günlük düşüş yüzde 2'yi geçti. Hafta başından bu yana kayıp ise yüzde 4 oldu.

2020 yılında her ay kazandıran altın, bu ayı kayıpla kapatacak. Şükran günü nedeniyle ABD piyasalarının kapalı olduğu 27 Kasım tarihinde altın tarihi zirvesinin yüzde 12 gerisinde.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin netleşmemesi, olumlu seyreden aşı çalışmaları ve düşen VIX endeksi nedeniyle güvenli liman olarak görülen altın fonlarında çıkışların hızlandığını belirtiyor.

Ons altın fiyatının düşmesiyle Kapalıçarşı altın fiyatları da olumsuz etkilendi. Dolar kurunun 8.58'den 7.80 altına inmesiyle gram altın fiyatı 450 TL'nin gerisine kadar çekildi. Gram altın 6 Kasım'da 540 TL ile rekor kırmıştı.

Gümüşteki düşüş ise günlük yüzde 4'e yaklaştı. Ağustos başında 29.85 dolara kadar çıkan ve tarihi zirvesini gören gümüş 23 doların altına indi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA : Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR! 27 Kasım güncel altın alış satış fiyatı 2020 bugün
ALTINGüncel altın fiyatları ne kadar?
Gram altın 454 lira! Son Dakika 27 Kasım Altın fiyatları! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINGram altın 454 lira seviyelerinde
Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç lira oldu? 26 Kasım son dakika Kapalıçarşı'da altın fiyatları
ALTIN26 Kasım Kapalıçarşı'da altın fiyatları!
SON DAKİKA : Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatlarında DURULDU! 26 Kasım güncel altın alış satış fiyatı 2020 bugün
ALTINGüncel altın fiyatları ne kadar?
Son Dakika: 26 Kasım Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira oldu? 25 Kasım Kapalıçarşı'da son dakika güncel altın fiyatları
ALTINÇeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira oldu?
SON DAKİKA: 25 Kasım altın fiyatları ne oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı altın 2020
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA! 25 Kasım Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINAltın fiyatlarında son durum
Son Dakika: Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında DALGANMA! 24 Kasım güncel altın alış satış fiyatı bugün 2020
ALTINGüncel altın fiyatları ne kadar?
Altında son durum! 24 Kasım Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020 güncel
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X