Altın 3'te 3 yaptı

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HABERTURK.COM

Altın fiyatları iki haftalık düşüş trendine bu hafta da devam etti. Bir ara ons altın fiyatı 2 bin doların üzerine çıkmasına rağmen burada tutunamayan altın fiyatı, bu hafta kritik olan 200 günlük ortalama değerin altına indi.

Temmuz ayından beri ilk kez 1800 doların altına gerileyen ons altın, 1774 dolara kadar çekilirken günlük düşüş yüzde 2'yi geçti. Hafta başından bu yana kayıp ise yüzde 4 oldu.

2020 yılında her ay kazandıran altın, bu ayı kayıpla kapatacak. Şükran günü nedeniyle ABD piyasalarının kapalı olduğu 27 Kasım tarihinde altın tarihi zirvesinin yüzde 12 gerisinde.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin netleşmemesi, olumlu seyreden aşı çalışmaları ve düşen VIX endeksi nedeniyle güvenli liman olarak görülen altın fonlarında çıkışların hızlandığını belirtiyor.

Ons altın fiyatının düşmesiyle Kapalıçarşı altın fiyatları da olumsuz etkilendi. Dolar kurunun 8.58'den 7.80 altına inmesiyle gram altın fiyatı 450 TL'nin gerisine kadar çekildi. Gram altın 6 Kasım'da 540 TL ile rekor kırmıştı.

Gümüşteki düşüş ise günlük yüzde 4'e yaklaştı. Ağustos başında 29.85 dolara kadar çıkan ve tarihi zirvesini gören gümüş 23 doların altına indi.