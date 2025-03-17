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        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal evinde ölü bulundu

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, kendisinden haber alınamaması üzerinde evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:24
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        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi ölü bulundu
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre olay, 15 Mart 2025 saat 16.20 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.

        Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yapılan ihbar üzerine Alacaatlı Mahallesi'nde ikamet eden Bal'ın evine polis sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

        Edinilen bilgiye göre Hakim Nazım Bal'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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