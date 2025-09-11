Ankara deprem ile sallandı. Saat 08.24'te meydana gelen sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Deprem sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce Ankara’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Kalecik ilçesi olduğu bildirildi. İşte, 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Ankara deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...