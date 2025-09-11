Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: ANKARA DEPREM İLE SALLANDI! 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Ankara deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği

        Ankara deprem ile sallandı! 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Ankara deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği

        Son dakika haberine göre, Ankara deprem ile sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşım ile Ankara deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği belli oldu. AFAD, saat 08.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Kalecik ilçesi olduğunu bildirdi. İşte, 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Ankara deprem verileri...

        Giriş: 11.09.2025 - 08:53 Güncelleme: 11.09.2025 - 09:01
        1

        Ankara deprem ile sallandı. Saat 08.24'te meydana gelen sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Deprem sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce Ankara’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Kalecik ilçesi olduğu bildirildi. İşte, 11 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Ankara deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...

        2

        ANKARA’DA DEPREM

        Ankara'da sabah saat 08.24'te, Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

        3

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara'da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi

        4

        11 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

