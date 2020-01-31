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Antalya'nın Kepez ilçesinde Birol Köse, eski eşi Esma Polat'ı ile 12 yaşındaki kızı Ekin Köse'yi tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı.

Eski koca vahşeti, sabah saatlerinde Kepez'e bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. AA'nın haberine göre, apartmanın birinci katındaki evlerinin balkonuna çıkan 12 yaşındaki Ekin Köse'nin, "Yetişin, babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

12 YAŞINDAKİ EKİN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ekipler, Esma Polat'ın (35) öldüğünü belirledi. Yaralı bulunan Birol Köse (40) ile kızı Ekin hastaneye kaldırıldı. Ekin Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Birol Köse'nin çıkan tartışmada eski eşi Esma Polat'ı öldürdüğü, ardından silahla balkona çıkıp yardım isteyen kızına ve kendisine ateş ettiği öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından inşaat işçisi İlhami İtmiş, Ekin Köse'nin kızın balkona çıkıp yardım istediğini belirterek, "Sonra içeriye girdi. İçeriye girmeseydi balkona tırmanıp onu kurtarabilirdik. Çok üzgünüm." dedi.

DHA'nın haberine göre, Birol Köse hakkında 7 Nisan'a kadar uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.