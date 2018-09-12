Teknoloji devi Apple’ın Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak olan etkinliği öncesi online mağazası kapandı. Apple Store online mağazası Apple’ın ürün lansmanlarından görmeye aşina olduğumuz şekilde, bugün de geçici olarak işleme kapatıldı.

Apple'ın online satış mağazasına girmek isteyen kullanıcılar, "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakınd atekrar deneyin" mesajı ile karşılaştı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Üç yeni iPhone modeli tanıtması beklenen Apple’ın yeni ürünlerinin online portföyüne eklenmesi sürecinde yapılan bu işlem, daha önceki yıllarda da yeni iPhone’ların tanıtımından birkaç saat öncesinde yapılıyordu.

GÖZLER SAAT 20:00'DA

Apple’ın online mağazasının, bu akşam Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan tanıtı etkinliğinin hemen ardından yeni iPhone’ların eklenmesiyle tekrar işleme açılması bekleniyor.

Apple’ın bu akşam isimleri tam olarak kesin olmasa da iPhone 9, iPhone XS ve iPhone XS Plus’ı tanıtması bekleniyor. Yeni iPhone’ların 14 Eylül’de ön siparişe açılması, 21 veya 29 Eylül’de ise satışa çıkması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ