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Teknik direktör Fatih Terim'in dün Boluspor maçının ardından yaptığı "Son düzlüğe güzel hislerle, güzel düşüncelerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin. Kimse fedakarlıktan da kaçınmıyor hatta belki de sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor" açıklaması sonrası taraftarları heyecan sardı.