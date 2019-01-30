Galatasaray'da tüm camia merakla forvet transferini bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Alan Carvalho, Pato ve Benjamin Tetteh konusunda hayal kırıklığı yaşasa da taraftarının gönlünü almak için tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in dün Boluspor maçının ardından yaptığı "Son düzlüğe güzel hislerle, güzel düşüncelerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin. Kimse fedakarlıktan da kaçınmıyor hatta belki de sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor" açıklaması sonrası taraftarları heyecan sardı.
Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Transferin açıklanması artık an meselesi olarak gösteriliyor.
Aslan'ın forvet için diğer hedefinin ise Fransa'dan olduğu ortaya çıktı. Cimbom'un transfer komitesi Marsilya'nın golcüsü Kostas Mitroglou konusunda imza aşamasına geldi.
Sarı-Kırmızılılar, Fransa basınına göre Yunan golcüyle 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro bonus noktasında anlaşma sağladı.
Yıldız isme ayrıca maç başı 10 bin Euro ücret verileceği ifade edildi.
Balotelli'yi aldıktan sonra Mitroglou'nu kadroda düşünmeyen Marsilya'nın da 1.5 yıllık kiralama için Aslan'a "Tamam" dediği ifade edildi.
JAHOVİC SÜPRİZİ
Aslan'ın Atiker Konyaspor'un golcüsü Adis Jahovic'in peşinde olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.
Sarı-Kırmızılılar'ın Diagne ve Mitroglou konusunda yaşanabilecek aksiliklere karşı Makedon golcü için nabız yokladığı kaydedildi.
Jahovic'in Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenilirken transferin son saatlerinde bu konuda yeni gelişmeler yaşanabilir.
ZE LUIS OLMUYOR
Galatasaray'ın teklif yaptığı Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis konusunda ise ret yanıtı geldi.
Sarı-Kırmızılılar, ilk etapta 7.5 milyon Euro, sonrasında ise 10 milyon Euro teklif etse de Rus ekibinden olumlu yanıt alamadı.
Oyuncuyla anlaşsa da kulübü ile ortak noktada buluşamayan Sarı-Kırmızılılar, bu nedenle bu transferden vazgeçti.
Spartak Moskova Basın Sözcüsü Leonid Trachtenberg de transfer haberlerinin doğru olmadığını belirtip oyuncuyu satmadığı düşünmediklerini söyledi.
SÜRPRİZ EMRE MOR MU?
Fatih Terim'in "Sürprizler olabilir" sözü sonrası gözler Emre Mor'a çevrildi.
Terim'in A Milli Takım'a aldığı genç yıldız, bir türlü dikiş tutturamazken Dortmund'un ardından Celta Vigo'da da hayal kırıklığı yaratmıştı.
Uygun bir formül bulunması halinde Emre Mor'un transferine onay veren Terim, genç yeteneğin kendisiyle çalışıp yeniden çıkış yakalayacağına inanıyor.
Emre Mor da Galatasaray'a gelmeyi kabul ederken Sarı-Kırmızılı yönetimin İspanyol ekibi ile kiralama için görüşmelerini sonuçlandırması bekleniyor.
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