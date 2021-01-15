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Son dakika haberler... Avcılar'ın beklediği karar çıktı: Hak kaybı olmadan dönüşüm artık mümkün

Olası bir İstanbul depreminde en riskli yer olan Avcılar’da binaların yenilenmesinin önünü açacak karar… Kentsel dönüşüme girecek binalar, ilk inşa edildiği tarihte kaç katlıysa dönüşümde de aynı kat hakkına sahip olacak. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı…

Son dakika: Avcılar'ın beklediği karar çıktı - Haberler
Avcılar'ın beklediği karar çıktı
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Olası İstanbul depremi deyince tabii ki aklımıza gelen ilk yer Avcılar… Malum, 1999’da Avcılar çok ama çok acı bir tabloyla karşı karşıya kalmıştı.

17 Ağustos Kocaeli depreminde ilçede 2 bine yakın bina yıkılmış ve ağır hasar almış, 270 kişi de hayatını kaybetmişti. O günden bugüne de Avcılar’da depreme hazırlık adına kayda değer bir adım atılamadı ne yazık ki.

Sebebi de Avcılar’daki çeşitli imar sorunlarının çözülememesiydi. Geçen yıl, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’yle bir araya gelmiş ve “Bunca yıldır neden bu sağlıksız, depreme dayanıksız binalar yıkılmadı, neden kentsel dönüşüm başlamadı?’ diye sormuştum.

Hançerli de Avcılar’da kentsel dönüşümün önünü tıkayan imar problemlerini anlatmış ve bu problemi aşmak için bir plan notu değişikliği hazırladığını açıklamıştı. Bu plan notu Avcılar Belediye Meclisi’nden AK Parti ve CHP’nin oy birliğiyle geçmiş ancak aylarca İBB İmar Komisyonu’nda beklemişti.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de o plan notunun İBB’den geçmesi için İmar Komisyonu’nda oturma eylemi başlatmıştı. Başkan Hançerli’nin ısrarlı tutumuyla Avcılar’da 10 bin binanın dönüşümünün önünü açan plan notu İBB’den çıkmıştı. Şimdi, Avcılar için yeni bir karar daha alındı. Avcılar’da kentsel dönüşümün kolaylaşması için hak kaybını ortadan kaldıran karar İBB Meclisi’nden geçti.

OY BİRLİĞİYLE

Avcılar Belediye Meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilerek İBB Meclisi'ne gönderilen İmar Plan Notu Değişikliği İBB Meclisi Ocak Ayı 2. Oturumu’nda görüşüldü. Avcılar’da 1999 depreminde hasar almış ve riskli yapı tespiti yapılmış binaların yenilenmesinin önünü açan İmar Plan Değişikliği İBB Meclisi’nde de oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Hançerli, yeni plan notu değişikliğinin sağlayacağı kolaylığı şöyle anlattı: “Bu yeni plan notu değişikliği ile Avcılar’da, usulüne uygun yapılmış binaların tüm katları ile yenilenebilmesinin yolu açıldı. Bunu daha önce kooperatif binaları ve birçok bina için yapmıştık. Alamadığımız binalar vardı. O binalar için de bu karar sayesinde dönüşüm yolu açıldı.”

HAK KAYBI ORTADAN KALKIYOR

İBB Meclisi’nden Avcılar için geçen bu kararı şöyle bir örnekle anlatmak çok doğru olacak; İnşa edildiği tarihte usulüne uygun yapılan yani ruhsatı, tapusu olan, kaçak katı bulunmayan bir apartman düşünün. 20 yıl önce yapılırken o zamanki imar kanununa göre 10 katlı yapılabiliyordu diyelim. Ancak zaman içinde imar hakkı 7 kata düştü diyelim. Şimdi, bu 10 katlı bina kentsel dönüşüme girerse ilk inşa edildiği tarihteki hakkıyla yani 10 katlı olarak yapılabilecek. Zaman içinde imar planlarının değişmesiyle ortaya çıkan hak kayıpları kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden biriydi. Şimdi bu kararla dönüşümün hızla başlaması hedefleniyor…

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