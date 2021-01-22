Avrupa'da salgın hız kesmiyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de düzenlediği gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınının son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Salgının zor aşamasında olduklarını belirten Merkel, "Tehlike bizim için daha somut hale gelene kadar beklememeliyiz. Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek" dedi.

Salgının uluslararası bir felaket olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Önlem almasaydık, vaka sayıları çok daha yüksek seviyede olurdu. Üçüncü bir enfeksiyon dalgasını önlemek için çok geç kalabilirdik. Gelecekle ilgili endişelerimiz ve virüsün mutasyonunun hızla yayılmasını dikkate alarak eyalet başbakanlarıyla kısıtlamaların uzatılmasına karar verdik" diye konuştu.

ÖNLEMLERIN KARŞILIĞINI GÖRMEYE BAŞLADIK"

"Alınan önlemlerin karşılığını görmeye başladık" diyen Merkel, "Almanya'daki insanların haftalardır katlanmak zorunda kaldığı zorlu kesintilerin meyvesini vermeye başladığını gösteriyor ve temelde çabanın buna değdiğini gösteriyor. Vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Yoğun bakım servislerinde hasta sayılarında ciddi düşüş var" ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE 1013 CAN KAYBI

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1013 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 398 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1013 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 49 bin 783’e çıktı.

İNGİLTERE'DE SON 3 GÜNDÜR CAN KAYBI BİNİN ÜZERİNDE

İngiltere'de koronavirüs salgınının günlük can kaybı son 3 gündür binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 290 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 94 bin 580’e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saat içinde 37 bin 892 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 543 bin 646’ya yükseldi.

Öte yandan dün İngiltere’de bin 820 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybederken, salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İSPANYA'DA REKOR VAKA SAYISI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 464 kişinin hayatını kaybettiği ve 41 bin 576 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede dünden bu yana Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı, 464 artışla 54 bin 637'ye çıktı.

Son 24 saatte 41 bin 576 yeni vakanın kaydedildiği İspanya'da, toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 318'e ulaştı.

Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

İspanya'da 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı Noel tatilinin ardından yükselişini sürdürerek bugün 736 olarak açıklandı.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri artan yeni vakalar nedeniyle ülkenin büyük kısmında yerel yönetimler tarafından genişletildi.

Bazı özerk yönetimler, bar ve restoranları 14 gün boyunca kapatma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı, artan yeni vakalardan dolayı, ülke genelinde mevcut durumda saat 23.00'te yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağını 20.00'ye almayı planlıyor.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti, 10 kişiye ikinci doz aşılar yapıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Murcia özerk yönetiminin Sağlık Bakanı Manuel Villegas ise aşılamada yaş ve sağlık durumuna göre belirlenen sıraya uymadan kendi ve eşine aşı yaptırması nedeniyle tepkiler üzerine istifa etti.

FRANSA'DA SAĞLIK ALANINDAKİ OHAL UZATILDI

Salgın nedeniyle 16 Şubat’a kadar sürecek OHAL’in 1 Haziran’a kadar uzatılması tasarısı Mecliste oylandı.

Sağ ve sol partilerden itirazlara rağmen tasarı, 43’e karşı 113 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Tasarı 27 Ocak’ta Senatoya sunulacak.

Mevcut OHAL kapsamında saat 18.00’den 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye çıkarken virüs kaynaklı can kaybı 71 bin 652 oldu.