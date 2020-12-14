AYM üyeliği seçiminde önemli gelişme 0:00 / 0:00

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Üstün’ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda 17 Aralık’ta seçim yapılacak.

ADAYLAR KİMLER?

Peki kimler seçimde yarışacak? 8 kişi şu ana kadar aday olduğunu açıklamıştı. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim; Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kısa bir süre önce Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan. Fidan halen Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyor.

ÇELİK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Fevzi Çakır'ın haberine göre, Fidan’ın yanı sıra eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik de öne çıkan adaylar arasında bulunuyordu. Ancak Çelik seçime sayılı günler kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çelik, Yargıtay üyelerine Whatsapp üzerinden gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın başkanlarım, meslek büyüklerim, meslektaşlarım, kıymetli dostlarım. Gördüğüm lüzum ve yaptığım yeniden değerlendirme sonucunda Anayasa Mahkemesi Üyeliği adaylığından çekilme kararı aldım. Sağlık şartlarım nedeniyle aldığım bu kararı anlayışla karşılamanızı temenni ediyor, konuya ilişkin olarak bugüne kadar şahsıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.”

İsa Çelik

YENİ ÇEKİLMELER OLABİLİR

Fidan ve Çelik’in yanı sıra eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy, Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu ve Yargıtay Üyesi Yusuf Kuzu da adaylığını çeşitli platformlarda ilan etmişti. Ancak bu isimlerden bazılarının da yarıştan çekilebileceği ifade ediliyor.

EN FAZLA OYU ALAN 3 İSİM CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GİDECEK

Yargıtay üyelerinin oy kullanacağı seçimde, en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi’ne üyesi olarak atayacak. Bu isim 12 yıl süreyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görev yapacak.

SON ASKERİ YARGI KÖKENLİ ÜYE DE EMEKLİ OLUYOR

Öte yandan, AYM’nin son askeri yargı kökenli üyesi olan Serdar Özgüldür de 22 Aralık’ta yaş haddinden emekli oluyor. Özgüldür’ün yerine ise yeni üye seçimi yapılmayacak. AYM, 2017 Anayasa değişikliği referandumda hüküm altına alındığı gibi 15 üyeli olarak göreve devam edecek.