Son dakika haberine göre Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer aldığı kaydedilen Badou Ndiaye'ye Premier Lig'den talip çıktı! Sky Sports'un haberine göre geçen sezon Premier Lig'den küme düşen ve gelecek sezon Championship'te mücadele eden Stoke City'nin yıldızına milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton talip oldu.

Stoke City'nin geçen gün Hamburg'da St. Pauli'yle oynadığı hazırlık maçının kadrosunda bulunmayan Badou Ndiaye'nin transfer olacağı söylentileri artış göstermişti. Stoke City Menajeri Garry Rowett, konuya ilişkin açıklama yapmış ve Senegalli yıldıza birçok teklifin bulunduğunu ancak ekonomik olarak iyi bir teklif olmazsa satmayacaklarını dile getirmişti.

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