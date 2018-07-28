Geçen sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a, devre arasında ise Galatasaray'dan 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'de sıcak gelişme... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hamburg'da St. Pauli'yle karşı karşıya gelen Stoke City'de menajer Garry Rowett açıklamalar yaptı.

"BİRÇOK TAKIMIN İLGİSİ VAR"

Senegalli orta sahanın geleceği hakkında konuşan Rowett, ''Birçok iyi takım, Badou ile ilgileniyor. Ancak onun bizimle sözleşmesi devam ediyor. Finansal bir sıkıntımız yok, yani satmamıza da gerek yok. Bu aslında her oyuncum için geçerli. Benim işim oyuncuları kalması için ikna etmek ve sezonda beraber zevk almak olacak.'' ifadelerini kullandı.

"AYRILMASINI İSTERSEM DÜNYANIN EN APTAL TEKNİK DİREKTÖRÜ OLURUM"

Badou Ndiaye'yi takımda tutmak için her şeyi yapacağını belirten teknik adam, ''Ndiaye üst seviye bir oyuncu. Ayrılmasını istersem dünyanın en aptal teknik direktörü olurdum. Onu tutmayı çok istiyorum. Gerçekten harika bir karakteri var ve mükemmel bir oyuncu. Her ihtimale karşı gerçekçi olmalıyız. Eğer finansal olarak çok çok iyi bir teklif gelirse oturur konuşuruz. Son durumu 10-11 gün içinde belli olacak. Bizim isteğimiz takımda kalması.'' dedi.

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